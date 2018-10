Mor Mel Ramos, l'artista pop que pintava 'pin-ups' abraçades a productes comercials

260x366 Una obra de Mel Ramos Una obra de Mel Ramos

El pintor nord-americà Mel Ramos va morir aquest diumenge als 83 anys a Oakland, Califòrnia, a causa d'una insuficiència cardíaca. Ramos va aconseguir la popularitat als anys 60 gràcies al moviment del 'pop art'. Ramos va optar per pintar nus femenins idealitzats de dones famoses combinats amb anuncis de productes de gran consum, com Coca-cola, els puros Cohiba o les sopes Campbell. L'artista assegurava que la seva inspiració la va trobar en els còmics i en Catalunya, en la figura de Dalí i al poble on Picasso "va canviar el món de l'art", Horta de Sant Joan (Terra Alta). A Horta, seguint "el fantasma" del pintor malagueny, s'hi va establir amb la seva dona Leta fa gairebé 50 anys. Passaven la meitat de l'any a Califòrnia i l'altra meitat a la casa-estudi que tenien al casc antic d'Horta.

Mel Ramos va transportar el 'pop art' que Warhol i Lichtenstein havien engendrat a Nova York fins a la costa oest dels Estats Units, a Califòrnia, on residia. Confessava que va decidir ser artista quan va descobrir l'obra de Salvador Dalí, amb 14 anys. El seu primer reconeixement professional, inspirat per Kooning, el va trobar en el moviment de l'expressionisme abstracte, que va abandonar per il·lustrar els seus mites de joventut, els superherois i les superheroïnes dels còmics.



Més tard, als inicis dels anys 60, va decidir pintar "personalitats fortes" i va apostar pels nus femenins idealitzats amb rostres, primer de Wonder Woman, Phantom Lady o Sheena, i més tard de 'celebrities' que l'han donat a conèixer arreu. Marilyn Monroe o Ava Gardner van anar sent substituïdes a les obres de Ramos per altres grans noms dels cinema i la ficció més actuals, com Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Uma Thurman o Pamela Anderson. Mel Ramos va estar en el punt de mira dels moviments feministes als anys 60, però el pintor nord-americà defensava que els cossos nus femenins sempre han sigut objecte dels artistes en la història de l'art a causa de la "bellesa que representen".



La seva primera exposició individual la va fer a la Galeria Bianchini de Nova York, el 1964. A Barcelona, va exposar a la Galeria Cadaqués el 1979, i l'any 2013, el Convent de la Mare de Déu dels Àngels d'Horta de Sant Joan acollia una de les seves últimes exposicions, una mostra compartida amb la seva dona Leta, també pintora i la seva gran musa.