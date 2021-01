Mor Michael Apted, director de 'Goril·les en la boira'

El cineasta britànic Michael Apted, que va explicar la vida d'un grup de nens britànics durant més de 50 anys a la sèrie de documentals Up, ha mort a l'edat de 79 anys, segons explica el seu agent. Apted també va dirigir pel·lícules de Hollywood que van des de la superproducció de James Bond del 1999 Amb el món no n'hi ha prou –protagonitzada per Pierce Brosnan– fins a la biografia de la cantant country Loretta Lynn Coal Miner's Daughter i desenes de programes de televisió, fins i tot episodis de la telenovel·la Coronation Street.

El projecte més destacat de la filmografia d'Apted va ser la sèrie Up. Va començar el 1964 com un documental televisiu sobre les il·lusions i els somnis de catorze nens de set anys de procedències diverses que Apted tornava a visitar cada set anys per veure com havien canviat les seves vides. La sèrie, que va guanyar diversos premis al llarg dels anys, va arribar fins al 2019, en què es va donar a conèixer l'última entrega del projecte, 63 Up.

651x366 Fotograma de 'Goril·les en la boira' Fotograma de 'Goril·les en la boira'

Apted va néixer a la Gran Bretanya, es va formar a la Universitat de Cambridge i va començar la seva carrera com a investigador a la televisió britànica Granada. Es va traslladar a Los Angeles a finals de la dècada dels 70 i va dirigir pel·lícules com Goril·les a la boira (1988) –interpretada per Sigourney Weaver i inspirada en la vida Jane Goodall–, el thriller Gorky Park (1983), Cor de tro (1992) i Enigma (2001).