Mor Norman Gimbel, lletrista de 'Killing me softly'

El lletrista nord-americà Norman Gimbel ha mort aquest divendres als 91 anys. Gimbel va ser l'autor de cançons com ara 'Killing me softly' i 'It goes like it goes', que va interpretar Jennifer Warnes a la pel·lícula 'Norma Rae' (1979) i pel qual va guanyar l'Oscar a millor cançó original juntament amb el coautor David Shire. Amb 'Killing me softly', creada conjuntament amb Charles Fox, va obtenir el Grammy a millor cançó de l'any el 1973. Aquest tema va estar cinc setmanes al número 1 de la llista Billboard i, al llarg dels anys, ha estat versionada nombroses vegades.

Gimbel va treballar durant gran part de la seva carrera amb Fox. Junts van guanyar l'Oscar a millor cançó original per 'Richard's window', que interpretava Olivia Newton-John a 'The other side of the mountain' (1975) i també per 'Ready to take a chance again', que cantava Barry Manilow a 'Foul play' (1978). Gimbel també va ser autor de títols com ara 'Sway', 'Summer samba', 'The girl from Ipanema' i 'I will wait for you', entre molts altres.