Mor Okwui Enwezor, el primer director africà de la Biennal de Venècia i la Documenta de Kassel

Okwui Enwezor (Nigèria, 1963) ha mort aquest divendres als 55 anys. Fins feia uns mesos havia dirigit la Haus der Kunst de Munic, càrrec que ocupava des del 2011 i que havia abandonat per motius de salut. Segons unes declaracions que va fer a la revista 'Der Spiegel', l'exdirector portava tres anys lluitant contra el càncer i s'havia sotmès a diversos tractaments.

Nascut a la ciutat de Kalaba, es va traslladar als Estats Units per estudiar ciències polítiques. Allà es va introduir en el món de l'art i va fundar una revista centrada en l'art africà el 1994. Comissari, crític i historiador d'art, en el seu currículum professional acumulava mèrits com haver estat el primer comissari africà de la Documenta de Kassel –una de les cites artístiques més importants d'art contemporani– i de la Biennal de Venècia. Durant la seva trajectòria va treballar per impulsar artistes africans, asiàtics i llatinoamericans en institucions dominades per artistes occidentals.

També va comissariar la Biennal de Johannesburg (sud-Àfrica) del 1997, la Biennal de Sevilla del 2006 i la Biennal Gwangju (Corea del Sud) el 2008. L'última exhibició a la Haus der Kunst de què es va encarregar, una retrospectiva de l'artista ghanès El Anatsui, va obrir les portes divendres passat.