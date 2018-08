Mor als 88 anys Paul Taylor, considerat una llegenda de la dansa moderna

El ballarí i coreògraf Paul Taylor, considerat una de les majors influències de la dansa moderna de les últimes sis dècades, ha mort aquest dimecres a Manhattan als 88 anys. Taylor, nascut el 1930 a Pensilvània, va destacar quan tenia 20 anys per la seva poderosa musculatura i una personalitat incisiva. En aquella època va treballar amb coreògrafs de prestigi internacional com Merce Cunningham, Marta Graham i George Balanchine.

Durant la dècada dels anys 50 va desenvolupar un estil experimental que abordava la dansa a través de la imaginació poètica i l'alegria. Va ser aleshores quan va començar a crear les seves peces més exuberants, que van formar part del repertori de diverses companyies de dansa. Taylor va col·laborar als anys 60 amb el pintor Alex Katz i la seva relació professional va durar fins el 2014. Amb Katz va crear peces tan emblemàtiques com 'Sunset' (1983) i 'Last look' (1985).

Va ser aleshores quan Taylor va deixar de banda el ball per centrar-se en la creació coreogràfica. A la seva companyia, batejada amb el seu nom, hi van ballar intèrprets de fama internacional com Rudolf Nureyev, Pina Bausch i Twyla Tharp. Entre les seves peces més rellevants també destaca 'Esplanade' (1975), reconeguda com una obra mestra que explora els moviments d'un vianant a ritme de música de Bach, i 'Beloved Revenge' (2008).