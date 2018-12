Mor Penny Marshall, la directora de 'Big'

L'actriu i directora Penny Marshall va morir dilluns als 75 anys a casa seva, a Hollywood Hills, per complicacions derivades de la diabetis. Cineasta i actriu, va ser, gràcies a la comèdia 'Big', la primera dona que va recaptar més de 100 milions de dòlars a la taquilla nord-americana.

Nascuda a Nova York el 1942, es va fer famosa per la seva intervenció com a actriu en la sèrie 'Laverne and Shirley', que es va emetre durant vuit temporades, del 1976 al 1983. El seu debut com a directora va arribar quan Howard Zeiff va abandonar el projecte de 'Jumpin' Jack Flash', del 1986, i ella el va substituir com a directora. A continuació va dirigir una sèrie de pel·lícules de gran popularitat, especialment 'Big', del 1988, amb Tom Hanks interpretant un nen que de la nit al dia es converteix en adult gràcies a un encanteri i acaba com a directiu d'una gran empresa de joguines.

Altres títols de Marshall van ser 'Despertar' (1990), amb Robert DeNiro i Robin Williams, 'Un poeta entre reclutes' (1994), 'La dona del predicador' (1996) i 'Elles donen el cop' (1992), amb Madonna, Geena Davis i Tom Hanks, que abordava el protagonisme que la Segona Guerra Mundial va atorgar a les dones a les lligues de beisbol dels Estats Units i el retrocés de llibertats que va significar el retorn dels soldats nord-americans a casa.