Mor Pete Shelley, el líder de la banda punk Buzzcocks

El cantant Pete Shelley, vocalista de la banda punk Buzzcocks, ha mort als 63 anys a Estònia, on s’havia establert, víctima d’un atac de cor. Shelley va fundar la banda punk Buzzcocks amb Howard Devoto després d’haver vist els Sex Pistols sobre l’escenari a Londres. El 1977 la banda es va autoproduir el seu primer treball, ‘Spiral scratch’. Poc després Devoto abandonaria la banda.

Shelley va escriure moltes de les cançons més icòniques de la banda: 'What do I get?', 'Ever fallen in love (with someone you shouldn't've) i alguns dels àlbums més populars: 'Another music in a different kitchen' (1978), 'Love bites' (1979), i 'A different kind of tension'. En una entrevista, Shelley explicava l'origen d''Ever fallen in love (with someone you shouldn't've): "Estava veient a la televisió el musical 'Guys and dolls' i de sobte vaig sentir la frase: 'Have you ever fallen in love with someone you shouldn't have?'". L'endemà la furgoneta de la banda va parar davant una oficina de correus i el músic va escriure la lletra: "Al meu cap hi tenia una persona, però no vaig explicar els detalls indiscrets. La música semblava sortir sola, completament formada".

Shelley va debutar en solitari el 1980 amb 'Sky yen' amb unes cançons que apostaven per un so més experimental. Poc després publicava 'Homosapien' (1981), 'XL1' (1983) i 'Heaven and the sea' (1986). 'Homosapien' va provocar certa polèmica. La BBC va decidir prohibir-la perquè feia referència explícita a les relacions sexuals entre dues persones del mateix sexe. Però no van aconseguir silenciar-la i va arribar al número 13 de la llista dels Billboard americans.

A finals dels 80, el músic va tornar a tocar amb Buzzcocks i van publicar una llarga llista d'àlbums: 'Trade test transmissions' (1993), 'All set' (1996), 'Modern' (1999), 'Buzzcokcs' (2003), 'Flat-pack philosophy (2006) i 'The way' (2014).