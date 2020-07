Mor el músic Peter Green, cofundador dels Fleetwood Mac

El músic britànic Peter Green (Londres, 1946-2020), cofundador dels Fleetwood Mac, ha mort aquest dissabte als 73 anys. Green era compositor, cantant, guitarrista i productor de blues-rock i rock. Va ser el guitarrista i successor d'Eric Clapton a John Mayall & the Bluesbreakers i el líder dels Fleetwood Mac, que va fundar juntament amb Mick Fleetwood a Londres el 1967. Green està considerat un dels músics més influents del blues britànic i un dels guitarristes més importants de la història, segons la revista Rolling Stones.

Green va començar a tocar la guitarra quan tenia 10 anys gràcies al seu germà, que li va regalar l'instrument. Durant la seva adolescència tocava en algunes bandes locals, fins que el 1966 es va convertir en el guitarrista líder de Peter B's Looners, en què va conèixer Mick Fleetwood i Rod Stewart. Durant aquella època, Green va tenir l'oportunitat de substituir Eric Clapton a John Mayall & the Bluesbreakers, i va ser a partir d'aleshores que va començar a situar-se a primera línia del món musical.

El 1967 va decidir fundar el seu propi grup juntament amb Mick Fleetwood, John McVie i Danny Kirwan. En poc més de dos anys, el grup va donar fruit a un dels llegats musicals més influents de la història del rock. Green va compondre èxits com Black magic woman, The green Manalishi, Man of the world i Oh Well, entre d'altres. El seu estil d'interpretació, la veu i la lírica van marcar la personalitat de la banda, que es va erigir com un dels grups més importants del blues britànic.

Però el 1969 Green va canviar. En aquella època consumia grans dosis de LSD i va començar a escriure temes melancòlics i foscos, molt diferents del que havia fet fins aleshores. El 1970 va decidir abandonar el grup, que va seguir sense ell. L'artista va donar tots els diners que tenia a obres de caritat, es va deixar créixer una llarga barba blanca i finalment també va deixar la música.

Una trajectòria erràtica

A mitjans dels anys 70 va ser diagnosticat d'esquizofrènia i va passar una llarga temporada a l'hospital. Durant els anys següents va desaparèixer de la vida pública i va estar ingressat en diversos psiquiàtrics. A principis dels anys 80, però, va tornar a crear. Green va publicar tres àlbums i un recopilatori i va actuar com a músic convidat amb diversos grups. El 1995 va fundar la banda Peter Green Splinter Group, amb la qual va publicar set discos d'estudi i un enregistrat en directe. La formació va trencar-se abruptament el 2004, després de cancel·lar una gira i la gravació d'un disc.

Green va tornar als escenaris el 2009 amb una nova gira titulada Peter Green and Friends, durant la qual va interpretar els èxits de Fleetwood Mac i de la seva carrera com a solista. La gira es va allargar fins a mitjans del 2010, quan el músic va fer l'última aparició als escenaris. Malgrat la seva trajectòria erràtica al món de la música, Green va ser una figura fonamental per al blues britànic i va crear un estil únic que va influir directament artistes com Joe Perry, Steve Hackett, Andy Powell i Gary Moore.