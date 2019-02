Mor Peter Tork, cantant i baixista dels Monkees

Peter Tork, cantant i baixista dels Monkees, ha mort aquest dijous als 77 anys. Considerats la versió nord-americana dels Beatles, els Monkees van ser una banda de pop que va triomfar sobretot entre els anys 60 i 70. Tork era músic i compositor i, tot i que sabia tocar diversos instruments, era el baixista i teclista de la formació. També cantava temes com 'Long title: Do I have to do this all over again', que ell mateix va compondre per a la pel·lícula protagonitzada per la banda, 'Head' (1968).

El 1967, els Monkees van vendre 35 milions d'àlbums amb grans 'hits' com 'Daydream believer', 'I'm a believer' i 'Last train to Clarksville', que van arribar al número 1 de vendes als Estats Units. Tork va abandonar el grup després d'estrenar 'Head' per iniciar una carrera en solitari. Més tard va crear una altra banda, Release, que no va triomfar. A partir dels anys 80 va tornar a actuar amb els Monkees a les gires i els concerts. El 2009 va deixar temporalment el grup per motius de salut. En recuperar-se, va tornar als escenaris, però el 2016 va retirar-se definitivament.