Mor Claude Lanzmann, el director de 'Shoah', el documental definitiu de l'Holocaust

E l cineasta , escriptor , periodista i filòsof francès Claude Lanzmann , autor del documental ' Shoah ' , ha mort aquest dijous a París als 92 anys segons ha informat la seva editorial, Gallimard. El seu film sobre l'Holocaust, ' Shoah ' , es considera una obra cabdal del cinema documental. V a ser un projecte titànic en el qual va treballar des del 1974 fins a la seva estrena el 1985. Les 300 hores enregistrades es van convertir en un film de nou hores de testimonis de l'Holocaust que van tenir un gran impacte internacional . "Mato els nazis amb la càmera", va dir després de l'estrena de la cinta. Va rebre diversos premis, com el Bafta o l'Os d'Or a la seva carrera al Festival de Berlín el 2013.



El cineasta no utilitza recreacions històriques o imatges d'arxiu, ni una banda sonora ni veu en off, sinó només aquests testimonis en primera persona de víctimes, botxins i coneixedors del que passava que entrevista en diferents llocs del món i diferents llengües. Supervivents d'Auschwitz, Vílnius o Chelmno, veïns dels camps, supervivents del gueto de Varsòvia, un SS de Treblinka que explica el procés d'extermini (i que va ser gravat sota promesa de càmera oculta, que el director no va complir), assistents en diferents àmbits dels camps, també historiadors experts... El cartell del film és la cara del que va ser maquinista del tren que anava a Treblinka. Tots ells van tenir relació directa amb un drama que fins llavors no havia estat explicat en tot el seu abast emocional. La seva voluntat era fer una història oral del genocidi, per això incideix en els detalls, en les olors, el paisatge, el funcionament exacte dels trens, la capacitat dels forns, etcètera.



El 2013 tornaria sobre el mateix tema, amb 'L'últim dels injustos', dedicat a Benjamin Murmelstein, l'antic "degà dels jueus" acusat de col·laboració amb els nazis. I a 'Les quatre germanes', que es va estrenar tot just aquest dimecres al cinema, on recupera quatre entrevistes realitzades durant la preparació de la 'Shoah' però mai emeses. El 2017 va rodar 'Napalm' i també és autor de títols com 'Pourquoi Israël' i 'Tsahal', sobre les forces de defensa israelianes, que formen una trilogia amb 'Shoah'.



Fill d'emigrants jueus de l' Europa de l'Est que es van amagar durant la II Guerra Mundial , va ser membre de la resistència a la França ocupada pels nazis des de les files de les Joventuts Comunistes, on es va afiliar amb 17 anys . Després d'estudiar literatura i filosofia, es va bolcar primer en el periodisme i posteriorment en el cinema. Les seves parelles van ser, entre d'altres, Simone de Beauvoir i Angelika Schrobsdorff (autora de 'Tu no ets una mare com les altres'). Va ser editor de 'Les Temps Modernes' i professor. El 2009 va publicar les seves memòries, 'La liebre de la Patagonia' (Seix Barral).