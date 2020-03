Mor Stuart Gordon, mestre del cinema fantàstic i el terror de sèrie B

Stuart Gordon, director de culte dels aficionats al cinema fantàstic, ha mort als 72 anys segons informa la revista Variety. El seu estil salvatge i ple d'humor negre el va convertir en un dels millors adaptadors de l'escriptor H.P. Lovecraft en films com la seva opera prima Re-animator, que el 1985 va guanyar el gran premi del Festival de Sitges, on el 2003 també rebria el premi honorífic Màquina del Temps.

Tot i que passarà a la història com un dels mestres del terror de sèrie B, els inicis professionals de Gordon van ser al teatre experimental. Amb la seva dona, Carolyn Purdy-Gordon, va fundar la companyia Organic Theater, que estrenaria obres com Sexual perversity in Chicago i Bleacher Bums. Anys després, Gordon adaptaria un text de Mamet a la inquietant Edmond, amb William H. Macy de protagonista.

L'experiència teatral li seria útil per treballar amb pressupostos ajustats, una constant de la seva carrera des del seu debut amb Re-animator, la seva adaptació sui generis del relat Herbert West - Reanimator de Lovecraft amb abundant sang i fetge i una combinació de comèdia i terror que el van convertir des de la seva presentació al cinema El Retiro en un dels directors favorits de la parròquia del Festival de Sitges.

Gordon tornaria a Lovecraft en la seva segona pel·lícula, From beyond, que la distribució espanyola va rebatejar Re-sonator (1986) per aprofitar la tirada del seu film anterior. From beyond transcendeix les històries de mad doctors dissolent les fronteres entre el terror i la comèdia en una ganyota grotesca i afegint al còctel erotisme pervers, nihilisme i un concepte molt imaginatiu del gore. Després arribarien títols de menys fortuna entre el públic com l'estupenda Nines (1987), Robot jox (1989), Fortalesa infernal (amb un hieràtic Christopher Lambert, del 1992) i la insòlita Space truckers (1996), barreja desacomplexada entre space opera i cinema de camioners.

El pas per la Fantastic Factory

Gordon va ser un dels participants del fallit projecte Fantastic Factory, la productora de terror dirigida al mercat internacional que va impulsar Filmax a finals dels 90 i principis dels 2000 sota la coordinació de Brian Yuzna, un bon amic de Gordon que ja li havia produït els primers films. Dagon, la secta del mar (2001) va ser el resultat de la col·laboració, una nova adaptació de Lovecraft ambientada a la costa gallega que no va tenir bona rebuda.

Curiosament, l'èxit més gran de la carrera de Gordon va ser una pel·lícula de la qual només va coescriure l'argument: Estimada, he encongit els nens, la comèdia fantàstica dirigida el 1989 per Joe Johnston. Gordon va seguir vinculat a la franquícia i fins i tot va dirigir algun capítol de la versió televisiva. En la televisió van veure la llum també alguns dels seus últims treballs com els seus dos episodis per a la prestigiosa sèrie Masters of Horror.