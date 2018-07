Mor als 86 anys Tab Hunter, gran estrella del Hollywood clàssic

260x366 Tab Hunter, gran estrella del Hollywood clàssic / Getty Tab Hunter, gran estrella del Hollywood clàssic / Getty

Tab Hunter, un veterà del Hollywood clàssic i una de les estrelles masculines més populars dels anys 50 i 60, va morir ahir als 86 anys, segons informa la seva pàgina oficial de Facebook. La causa de la mort no ha transcendit.

Nascut el 1931 a Nova York, Hunter va saltar a la fama el 1954 com a fill de Robert Mitchum a 'El rastre de la pantera'. El seu físic apol·lini el va convertir en un dels favorits del públic adolescent i li va obrir les portes de Hollywood: 'Més enllà de les llàgrimes' (1955), a les ordres de Raoul Walsh, i 'Els turons ardents' (1956), fent parella amb Natalie Wood, van convertir-lo en un dels actors més populars de l'època, una fama que també el va fer triomfar com a cantant amb el senzill 'Young love', número 1 de les llistes del 1956.

En el cim de la seva carrera, Hunter va protagonitzar musicals d'èxit com 'Maleïts ianquis' (1958) o el 'western' 'El salari de la violència' (1958), però l'arribada a Hollywood de la generació de l'Actors Studio, intèrprets més sòlids i carismàtics, va anar desplaçant la seva carrera a papers més secundaris, produccions europees –'No importa morir' (1969) i 'El dedo del destino' les va rodar a Espanya– i subproductes juvenils com 'Operació bikini' (1963). A poc a poc, Hunter es va convertir en una icona 'camp' que es reia de la seva pròpia imatge en títols com 'Grease 2' (1982) o el 'Polyester' (1981) de John Waters.

Un home gai al Hollywood dels 50

Durant la seva carrera, Hunter va haver d'ocultar la seva orientació sexual per protegir-se de la moral puritana de Hollywood. L'ídol que enamorava les adolescents i que conqueria Sofia Loren a 'Aquesta classe de dona' era en realitat un home gai que vivia en secret la seva sexualitat, tot i que ell mateix va reconèixer més endavant que era "un dels secrets més mal guardats de Hollywood".

El 2005 va confirmar els rumors en la seva biografia 'Tab Hunter Confidential', on també explicava la relació que va mantenir de jove amb Anthony Perkins, un amor que inspira una pel·lícula que està produint J.J. Abrams amb Zachary Quinto en el paper de Perkins, 'Tab & Tony'. La doble vida de Hunter també està recollida en el documental de Netflix 'Tab Hunter Confidential' (2005). "Hollywood pot ser molt hipòcrita –lamentava Hunter a les seves memòries–. Una ciutat dirigida por homes gais que encara no permeten que un home gai faci de protagonista. Això canviarà algun dia, però jo no ho arribaré a veure".