Mor Takashi Sasaki, el traductor i escriptor que no va voler abandonar Fukushima

L'11 de març del 2011 els llibres que tenia darrere del televisor van caure per una sacsejada brutal i a Minamisoma –la seva ciutat– es va estendre el pànic. Quan es va comprovar com estava la central nuclear de Fukushima, el 80% dels habitants de Minamisoma van marxar però Takashi Sasaki, que parlava un castellà perfecte perquè s'havia especialitzat en la traducció al japonès de Miguel de Unamuno, va decidir quedar-se.

Sasaki va morir als 79 anys. El 2013 va publicar a 'Fukushima, vivir el desastre' (Satori Ediciones) el dia a dia dels veïns més pròxims a l'epicentre de l'accident nuclear. L'origen del llibre era un diari que l'escriptor i traductor havia començat a escriure molt abans: "El meu blog és un diàleg amb mi mateix i, al mateix temps, un diàleg amb els que accedeixen a llegir-me. M'ajuda molt escriure per reconstruir la vida. Si no escrivís, potser la meva vida diària es desintegraria", explicava en una entrevista al diari ARA. Sasaki no va abandonar la ciutat perquè la seva dona patia demència i no hauria pogut suportar la vida en un refugi.

Era molt crític amb com el govern japonès havia gestionat la crisi nuclear. Quan el Japó va tornar a deixar entrar a Minamisoma, molts escriptors i periodistes van visitar Sasaki. L'editorial japonesa Hosei Daigaku va publicar les seves traduccions al japonès de les obres d'Unamuno 'Del sentimiento trágico de la vida' i 'El Cristo de Velázquez'. A més, Sasaki havia escrit un assaig sobre el filòsof i escriptor espanyol: 'Filosofía de la pasión'.