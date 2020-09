Mor Toots Hibbert, pioner del 'reggae' i líder de Toots & The Maytals

260x366 Toots Hibbert en un concert a França el 2006 / Wikipedia Toots Hibbert en un concert a França el 2006 / Wikipedia

Toots Hibbert, un dels músics més importants de la història del reggae, va morir divendres als 77 anys al West Indies Hospital de Kingston, a Jamaica. La família de Hibbert ha fet l'anunci amb un comunicat que no esmenta la causa de la mort, però el líder de Toots & The Maytals va ser hospitalitzat fa un més amb símptomes de covid. “Vaig parlar amb ell fa unes setmanes i li vaig dir quant l'estimava i quant significava per a mi”, ha declarat Ziggy Marley a través del seu Instagram. “El Toots era per a mi com un pare, el seu esperit està amb nosaltres i la seva música ens omplirà d'energia sempre. No l'oblidaré mai”.

Hibbert va ser un dels grans pioners del reggae i, juntament amb altres artistes, com Bob Marley, Lee Scratch Perry, Peter Tosh i Jimmy Cliff, va definir les claus del gènere i el va popularitzar arreu del món. Ell va ser, a més, qui va encunyar el nom de l'estil musical amb un dels seus primeres èxits, Do the reggae, del 1968. Amb una veu torrencial que alguns comparaven a la d'Otis Redding, Hibbert va ser l'ànima i líder de Toots & The Maytals, formació clau en la internalització de la música jamaicana, a la qual van incorporar elements de soul, gospel i rock'n'roll. Seus són alguns dels èxits més importants del gènere, clàssics de la música popular del segle XX: Pressure drop, Sweet and dandy, 54-46 (That's my number), Monkey man, Funky Kingston, Reggae got soul i un llarg etcètera.