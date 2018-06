Mor Vinnie Paul, fundador del grup de 'heavy metal' Pantera, als 54 anys

Fills del cantant de country i productor Jerry Abbott, Vincent 'Vinnie' Paul i Dimebag Darrell es van interessar pels sons més extrems i el 1981 van fundar el grup de 'heavy metal' Pantera a Texas. Vinnie Paul tocava la bateria i Dimebag Darrell la guitarra elèctrica. Van completar la formació Terry Glaze (també a la guitarra), el baixista Tommy D. Bradford i el cantant Donnie Hart, que el 1987 va ser substituït per Phil Anselmo.

Va ser amb ell que el grup nord-americà va aconseguir col·locar-se al centre de l'escena 'heavy', sobretot a partir de 'Cowboys from hell' (1990). Després de 'Vulgar display of power' (1992) i 'Far beyond driven' (1994) van publicar un dels discos més aclamats de la història del gènere musical, 'The great southern trendkill' (1996).

Després de la mala acollida de 'Reinventing the steel' (2000), Pantera es van separar. El 2004, el mateix any de la fundació d'un nou grup, Damageplan, moria Dimebag Darrell amb només 38 anys. El germà gran, Vinnie Paul, va continuar vinculat a l'escena del 'heavy' amb projectes com Rebel Meets Rebel i Hellyeah, amb els quals va publicar cinc discos, l'últim 'Undeniable' (2016). Vinnie Paul ha mort a Las Vegas als 54 anys, i les causes encara no s'han fet públiques.