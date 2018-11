Mor William Goldman, autor de 'La princesa promesa'

260x366 William Goldman William Goldman

Hollywood acaba de perdre un dels seus guionistes més reconeguts, William Goldman (1931-2018), segons ha confirmat la família de l'autor a Deadline.

Conegut per pel·lícules com el western 'Dos homes i un destí' (George Roy Hill, 1969) i 'Tots els homes del president (Alan J. Pakula, 1976), basada en la investigació dels periodistes Carl Bernstein i Bob Woodward, que van destapar l'escàndol del cas Watergate, Goldman va debutar com a novel·lista el 1957 amb 'The temple of gold'. El primer guió que va escriure va ser per a la comèdia britànica 'Mascarada', de Basil Dearden, el 1965, i des de llavors va aconseguir èxits tan notables com el de 'Dos homes i un destí' i 'Tots els homes del president', amb les quals va guanyar l'Òscar, però també amb 'El gran Waldo Pepper' (George Roy Hill, 1975), 'Marathon man' (John Schlesinger, 1976) i amb la faula 'La princesa promesa'.

Goldman va escriure la novel·la de 'La princesa promesa' el 1973, que planteja una versió alternativa -amb elements paròdics- dels tradicions contes de fades. Molts anys després, Rob Reiner va dirigir l'adaptació cinematogràfica, basada en el guió del propi Goldman. Estrenada el 1987 sense una gran repercussió comercial, va acabar convertint-se en una pel·lícula de culte.

Entre els altres guions de Goldman destaquen el de 'Misery', basat en una novel·la de Stephen King, el biopic 'Chaplin' (Richard Attenborough, 1992) i 'Poder absolut' (Clint Eastwood, 1997).