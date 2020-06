Mor l'actor i model Jordi Mestre als 38 anys

L'actor barceloní Jordi Mestre Molina ha mort aquest dissabte 6 de juny a la matinada després de patir un accident de moto a Madrid, ciutat on residia. "El nostre més sincer condol en nom de la Unió als familiars i amics de l'actor. Descansa en pau", ha apuntat la Unió d'Actors i Actrius en un comunicat.

Nascut el 1981 a Barcelona, Jordi Mestre és recordat per haver sigut el primer reporter home del programa d'humor Sé lo que hicisteis... de la Sexta, presentat per Patricia Conde i Ángel Martin, però també pels papers destacats en algunes sèries molt conegudes com Cuéntame cómo pasó o Centro médico, totes dues emeses a Televisió Espanyola.

Diplomat en arts escèniques a l'escola de teatre El Timbal i llicenciat a l'Institut del Teatre, les primeres aparicions de Mestre com a actor van ser en la pel·lícula Ushima-Next, de Joan Frank Charansonnet, i al teatre amb Ventdavall, Data de caducitat i Detrás. En aquesta època també va participar en televisió amb la sèrie La Via Augusta de TV3, emesa el 2007 i ambientada a Tàrraco durant el segle I aC, en ple Imperi Romà.

A més de treballar en sèries com Cuéntame i Centro médico, també va aparèixer a Física o química, emesa per Antena 3 entre el 2008 i el 2011.

Com a model ha treballat amb marques comercials de moda com Lois, Nivea i Adidas, i també amb revistes de moda com Cosmopolitan, Marie Claire (Turquia), Men's Health (Grècia) i Zero.