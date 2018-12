260x366 Mor als 70 anys el cantant flamenc Chiquetete / EFE / Arxiu Mor als 70 anys el cantant flamenc Chiquetete / EFE / Arxiu

Antonio José Cortés Pantoja, conegut artísticament com a Chiquetete, va morir dissabte a la matinada a Sevilla als 70 anys com a conseqüència d'un atac de cor. Segons la productora Idarte Producciones, el músic estava ingressat a l'Hospital Fátima de Sevilla per complicacions d'una operació de maluc. Chiquetete va ser un dels 'cantaores' més populars de finals del segle XX i està considerat com un dels pares de la cançó flamenca amb grans èxits com 'Esta cobardía' i 'A la puerta de Toledo'.

Nascut a Algesires, va arribar a Sevilla amb tota la seva família als vuit anys. Chiquetete va heretar el seu àlies artístic del seu tiet, Juan Pantoja Cortés, el pare d'Isabel Pantoja, i es va iniciar en la música als 12 anys amb el llegendari trio Los Gitanillos del Tardón, format també per Manuel Molina, que acabaria revolucionant el flamenc amb Lole y Manuel, i Manolo Domínguez, 'El Rubio', que amb el temps seria un dels guitarristes d'acompanyament més apreciats.

Després d'anys de cantar en 'tablaos' i festivals, Chiquetete enregistraria el disc 'Triana despierta' amb el guitarrista Paco Cepero i una sèrie de treballs en solitari com 'Gitano yo he nacío' i 'Amada, amante'. Però el salt a la fama arribaria a partir del 1980, quan introdueix amb el disc 'Altozano' un nou estil, la cançó flamenca, un gènere influït per la balada melòdica. Temes com 'Ser amante', 'Volveré', 'Tú y yo' i, sobretot, 'Esta cobardía' i 'A la puerta de Toledo' el van convertir en una figura molt popular i un dels cantants flamencs que més discos van vendre durant els anys 80 i 90.

Chiquetete deixa tres fills, un del matrimoni amb Amparo Cazalla i els altres dos d'un segon matrimoni amb Raquel Bollo, que es va querellar contra ell acusant-lo d'haver-la maltractat fins al punt de provocar-li un avortament.