Mor el músic i artista conceptual Juan Hidalgo

Juan Hidalgo (Las Palmas, 1927), Premio Nacional d'arts plàstiques el 2016, va morir diumenge passat als 90 anys a Ayacata, una petita localitat de Gran Canària, on vivia amb el sue marit. Hidalgo va ser un artista capdavanter. El novembre del 1964, amb els cofundadors de ZAJ Walter Marchetti, mort el 2015, i Ramon Barce, mort el 2008, va emprendre una acció força atrevida i innovadora en l'Espanya franquista: van recórrer amb tres estructures de fusta la distància que va fer el revolucionari Buenaventura Durruti abans que li disparessin un tret. El passeig es va tancar amb la música de John Cage.

ZAJ explorava des de la poesia sonora fins al disseny gràfic passant per la música experimental. Latents sempre hi havia el comentari polític i la ironia. Hidalgo va estudiar piano i composició a París i Ginebra, i es va convertir en un músic experimental. A principis dels 60 va anar a viure a Madrid amb Marchetti. El grup que va fundar amb Marchetti es va mantenir en actiu fins al 1996. Hidalgo va fer exposicions a diverses galeries de Madrid i Las Palmas en solitari.

Sempre va ser molt crític. Quan li van entregar el Premio Nacional va dir: "Si m'hagués interessat el sistema, hauria tingut el premi fa trenta anys. Però no era la meva intenció. Ho agraeixo, em va bé, i me l'han donat quan estic a punt de morir, amb 89 anys".

"La veritat és que als artistes, si no són uns venuts, no els fa cas ningú. Una persona que parli d'art no intentarà utilitzar-lo per a res, només per fer un camí que es va obrint a tots els nivells", reflexionava aquest creador.