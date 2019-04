Mor l'autor de manga clàssic Kazuo Koike

El guionista japonès Kazuo Koike, coautor, entre d'altres obres d'èxit, del manga 'El lobo solitario y su cachorro' al costat del dibuixant Goseki Kojima, ha mort als 82 anys a causa d'una pneumònia. A principis d'any es va saber que patia Alzheimer. Estava ingressat des de l'estiu del 2018. Els experts el consideren un pilar fonamental del manga de samurais, i la seva influència s'escampa per diversos camps: va ser professor i pioner en exportar manga arreu del món, i fins i tot va influir en el cinema, com per exemple en directors com Quentin Tarantino.

Nascut el 8 de maig del 1936 a la ciutat de Daisen, a la prefectura d'Akita, Koike va fer els seus primers passos en la indústria el 1960 amb el còmic d'èxit 'Golgo 13', una mena de James Bond japonès que il·lustrava Takao Saito. La seva obra més representativa, 'El lobo solitario y su cachorro', amb dibuixos de Goseki Kojima, es començaria a publicar deu anys més tard, el 1970, i es va convertir en un èxit nacional i internacional. Als Estats Units, aquestes històries duien una coberta obra de Frank Miller, la qual cosa el portaria a escriure històries per a Marvel, com 'X-Men Unlimited #50' i 'Hulk'. Amb el mateix dibuixant crearia obres com 'Hanzo. El camino del asesino', 'Kasajiro el clava-tatamis', 'Kei. Crónica de una juventud' o 'El carterista'.

A banda, té altres treballs molt destacats, com 'Crying Freeman' (amb Ryoichi Ikegami) i 'Lady Snowblood', adaptada al cinema i per a la qual va escriure, al costat de Masaaki Hirao, la cançó 'Shura No Hana' (Flor de carnisseria), que anys més tard seria rescatada pel director Quentin Tarantino a 'Kill Bill: Volum 1' (2003). Va escriure altres cançons per a sèries manga i pel·lícules, com 'Mazinger Z'.

Durant la seva carrera va escriure més de 40 obres, entre mangues, sèries, pel·lícules i cançons, segons el portal especialitzat IMDb. Koike va ser, a més, el fundador de l'escola privada Gekigason Juku, per la qual van passar mangakas com Rumiko Takahashi ('Ranma'), Tetsuo Hara ('El puño de la estrella del norte'), el dissenyador de videojocs Yuji Horii ('Dragon Quest') o Yoshitaka Amano, dissenyador de personatges en diversos títols de la franquícia 'Final Fantasy'.

La mort de Koike es va produir el mateix dia que es donava a conèixer la mort, l'11 d'abril, del dibuixant de manga Monkey Punch, conegut per ser el creador de les aventures de 'Lupin III'.