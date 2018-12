Mor la cantant de jazz Nancy Wilson

La cantant de 'rhythm'n'blues', jazz i funk Nancy Wilson ha mort als 81 anys a Califòrnia. Wilson va arribar a la fama com a cantant de balades als anys seixanta però va resistir-se que se li pengés una única etiqueta: com a cantant de jazz va travessar molts gèneres. "Era una d'aquelles rares vocalistes que podien fer-ho tot", ha dit la publicista Devra Hall Levy. "Jazz, blues, pop i fins i tot funk: ho va fer tot". 'How Glad I Am' li va valer un Grammy el 1965 a la millor interpretació. Va guanyar més Grammys el 2005 i el 2007 en la categoria de jazz, juntament amb un premi a la seva carrera el 2004.

Algun crític l'havia considerat hereva de la icònica Ella Fitzgerald, i va rebre la influència de Nat King Cole i altres vocalistes llegendaris. Malgrat això, el seu nom no ha tingut el ressò popular d'altres vocalistes. El seu primer àlbum, 'Like in Love', va sortir l'any 1959 i va ser un èxit comercial. Als anys seixanta va arribar sovint als Billboard. Per a l'historiador del jazz Ted Gioia, "el món del jazz ha perdut un gegant de la música; el seu talent ha portat les seves cançons a grans cims emotius". "Va ser una d'aquelles rares vocalistes que van poder cantar qualsevol estil, creuar qualsevol gènere, i tot i així va deixar la seva empremta única a la música. Els seus àlbums estaven plens de perles", ha dit Gioia.