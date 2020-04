Mor el cantautor Luis Eduardo Aute

El cantautor, escriptor i pintor Luis Eduardo Aute ha mort aquest dissabte en un hospital de Madrid als 76 anys. Aute va ser un dels cantautors més importants de l'estat espanyol i de l'Amèrica Llatina, va publicar 19 discos i va ser l'autor de temes tan populars i emblemàtics com ara Al alba, Rosas en el mar o La belleza. Nascut el 1943 a Manila (Filipines), Aute era fill de pare català i mare filipina i des de petit estava fascinat pel dibuix i el cinema. A Manila va patir el bombardeig de les forces aèries nord-americanes el febrer del 1945, durant la Segona Guerra Mundial, un episodi que va marcar part de la seva obra. L'artista va arribar a Madrid per primera vegada quan tenia vuit anys i va començar a cantar i a escriure els seus primers poemes.

Amb 16 anys va exposar les seves primeres obres a la Galeria Alcón de Madrid mentre, en paral·lel, formava part de diversos grups musicals com Los Sonor –del qual més endavant sorgirien Los Bravo–, Los Tigres i Los Pekenikes. Va ser precisament en el món de la música que Aute va desplegar la seva carrera artística, però sense abandonar mai la pintura.

Aute va començar a estudiar arquitectura tècnica el 1963, però de seguida va abandonar la universitat i va traslladar-se a París. Allà va viure l'efervescència cultural de l'època i va descobrir la música de Jacques Brel i Georges Brassens i la literatura de Paul Éluard i Nietzsche. Després de fer el servei militar a Tremp, va viatjar al Brasil, on va escriure cinc cançons, entre les quals Aleluya nº 1 i Rosas en el mar, que és un dels seus temes més populars i que va oferir a Massiel. La versió de la cançó es va convertir en un gran èxit tant en l'àmbit nacional com internacional. Cantants de França, Itàlia, el Brasil, el Japó i Veneçuela, entre altres països, van versionar-la.

La popularitat aconseguida va impulsar-lo, el 1967, a publicar el seu primer disc, Diálogos de Rodrigo y Ximena. Un any després va llançar 24 canciones breves, un àlbum marcat per la separació dels seus pares, i a principis dels anys 70 va treure la trilogia formada per Rito (1973), Espuma (1974) i Sarcófago (1976). Després va arribar Albalanta (1978), que va representar un gir en la seva carrera i que incloïa la cèlebre Al alba, una cançó inspirada en els últims afusellaments franquistes. La primera a cantar-la va ser Rosa León, que la va dedicar als condemnats a mort.

Els anys 80 i 90 van ser molt prolífics per al músic. Va publicar àlbums com Nudo (1985), Templo (1987), Segundos fuera (1989), Slowly (1992) –que li va valdre el Disc d'Or–, Animal Uno (1995) i Aire/Invisible (1998), entre d'altres. En aquella època va viatjar a Cuba, on va conèixer el cantant Silvio Rodríguez, amb qui va establir una forta amistat. Junts van llançar el 1993 l'àlbum Mano a mano. A finals del segle XX Luis Eduardo Aute ja s'havia convertit en una potent referència musical i en una de les veus de la cançó protesta més importants de l'estat espanyol.

Tot i el seu triomf musical, Aute va seguir sempre creant també en l'àmbit pictòric i literari, pels quals va ser reconegut en diverses ocasions. Algunes de les seves obres van viatjar a fires internacionals com la Biennal de París (1964), la de S ão Paulo (1967) o Arco en diverses ocasions. També va rodar diversos curts i el llargmetratge Un perro llamado Dolor, que el 2002 va ser nominat als premis Goya i es va poder veure als festivals de Sant Sebastià i l'Havana.

Com a poeta ha publicat una quinzena de llibres, entre els quals destaquen Canciones y poemas (1976), Liturgia del desorden (1978) i Luis Eduardo Aute, cuerpo del delito (1999). En aquest últim va reunir, per primera vegada, les lletres de les seves més de 300 composicions. Deu anys més tard va actualitzar-lo –amb gairebé 400 cançons– i el va titular Claroscuros y otros pentimientos.

El 2016, per celebrar el 50è aniversari de la seva primera gravació, va iniciar el tour La Gira Luna, amb el qual va fer 15 concerts arreu de l'estat espanyol. L'artista també va versionar el conte El Giralluna en català, un àlbum il·lustrat acompanyat d'un CD que va publicar La Galera. El 2016 Aute va retirar-se de la vida pública després de patir un infart que el va deixar en coma. El desembre del 2018 artistes com Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez i Ana Belén van dedicar-li un homenatge multitudinari.