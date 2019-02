Mor el cineasta Stanley Donen als 94 anys

El director nord-americà Stanley Donen ha mort aquest dissabte als 94 anys, segons ha avançat el crític del Chicago Tribune Michael Phillips i han recollit altres mitjans com 'Hollywood Reporter'.

Confirmed by one of his sons this morning: Director Stanley Donen has died at 94. With Gene Kelly he brought ON THE TOWN and SINGIN’ IN THE RAIN into the world; on his own, 7 BRIDES, CHARADE and TWO FOR THE ROAD. A huge, often neglected talent. #StanleyDonen