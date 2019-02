Mor el compositor i guanyador de quatre Oscars André Previn

El pianista, compositor i director d'orquestra nord-americà André Previn ha mort aquest dijous als 89 anys a Nova York, segons informa el 'New York Times'. Reconegut, sobretot, per difondre els límits de la música culta i la popular, Previn va treballar majoritàriament en discos de jazz i en la posada en escena d'òperes clàssiques. També va participar en la música de diversos films que li van valdre quatre Oscars: dos per les adaptacions a la gran pantalla dels musicals 'Gigi' (1958) i 'My fair Lady' (1965), un per la versió cinematogràfica de l'òpera 'Porgy and Bess' (1959) i un per la banda sonora original d''Irma la dulce' (1963). Previn té el rècord de nominacions als Oscars el mateix any: el 1961 el van fer candidat per la seva feina musical a 'El fuego i la palabra' i 'Suena el teléfono', i per la cançó 'Faraway part of town', de la comèdia 'Pepe'.

Nascut a Berlín el 1929, Previn es va instal·lar als Estats Units amb la seva família el 1938 fugint del règim nazi. A partir del 1950 va potenciar la seva carrera com a pianista de jazz i intèrpret de música clàssica durant la qual va col·laborar amb músics com Shelly Manne i Benny Carter. El 1968 va ser nomenat director de l'Orquestra Simfònica de Londres i, més endavant, amb la Royal Philharmonic de Londres i l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles. Considerat un dels músics més complets del segle XX, va actuar amb estrelles del jazz com Ella Fitzgerald.

A finals dels anys 90 es va concentrar en la composició, amb peces com l'òpera 'Un tramvia anomenat desig', de Tennessee Williams, i diversos concerts. Previn va estar casat cinc vegades, una de les quals amb l'actriu nord-americana Mia Farrow. Durant aquell matrimoni va tenir tres fills biològics i va adoptar-ne tres més. Una de les adoptades va ser la coreana Soon-Yi Previn, que més endavant es va convertir en la parella de Woody Allen.