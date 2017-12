Mor el coreògraf Manuel Cubeles, gran defensor de la cultura popular catalana

El coreògraf Manuel Cubeles (Barcelona, 1920 - la Garriga, 2017) ha mort aquest dimarts als 96 anys. Apassionat defensor de la cultura popular catalana, Cubeles va fundar l'Esbart Verdaguer, l'Esbart de Sarrià i l'Esbart Marboleny el 1947. La passió per la cultura se li va despertar gràcies a l'amistat amb Pompeu Fabra i Francesc Cambé mentre exercia com a aprenent a la Fundació Bernat Metge. Més endavant va col·laborar en la fundació de l'Obra del Ballet Popular el 1948, des d'on va treballar per la investigació, creació i recuperació de les danses tradicionals catalanes. A més, va promoure i inspirar actes públics d'homenatge a Joaquim Serra i Pau Casals, entre d'altres.

Cubeles és autor de diverses coreografies per a esbarts i va formar part del Consell de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya. També va promoure les primeres emissions en català per a televisió, amb programes com 'Mare nostrum' i 'Teatre català', com també a la ràdio durant el franquisme i, després, a Ràdio 4. El 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.