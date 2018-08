Mor als 80 anys el mim i coreògraf britànic Lindsay Kemp

El coreògraf, mim, actor, ballarí, pintor i escenògraf britànic Lindsay Kemp ha mort als 80 anys a la ciutat italiana de Livorno, segons ha informat aquest dissabte la cadena pública italiana Rai. Nascut a Escòcia el 1938, l'artista va ser el director de l'espectacle 'Ziggy Stardust', del cantant David Bowie, a qui va ensenyar a "exterioritzar" l'expressivitat corporal.

Kemp va estudiar pintura i disseny a l'Escola d'Art de Bradford, va aprendre dansa al ballet Rambert i amb Sigurd Leeder i va cursar estudis de mim amb Marcel Marceau. El coreògraf va fer els seus primers passos al món de l'espectacle a teatres marginals de Londres i aviat va fundar la seva pròpia companyia, la Lindsay Kemp Company, amb la qual va fer la primera gira internacional el 1973.

De fet, els seus primers espectacles van ser considerats pel públic i la crítica com a massa avantguardistes per a l'època i no van tenir gaire acceptació. Més tard van arribar grans èxits com 'Flowers' (1968), un xou inspirat en l'obra de Jean Genet "Our lady of the flowers", que va arribar a Espanya el 1977. Kemp també va produir 'Salome' (1976), 'Mr. Punch's pantomime' (1975) i 'A midsummer night's dream' (1979), obra amb la qual va arribar a la fama a Itàlia.

Aquell mateix any va estrenar a Roma l'espectacle 'Duende', dedicat al poeta espanyol Federico García Lorca, i el novembre del 1983 va tornar als escenaris britànics per representar a Londres 'Nijinsky'. El 1986 va posar en escena 'The big parade' i el juny del 1991 el mim va rebre a Roma el premi Roma-Letteratura, que va compartir amb el poeta espanyol Rafael Alberti, l'actor Arnaldo Foa i el cantautor Umberto Bindi.