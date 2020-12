Mor el dibuixant Richard Corben als 80 anys

Richard Corben, un dels noms fonamentals del còmic nord-americà, va morir el 2 de desembre als 80 anys, segons ha informat la seva família aquest dijous. Corben va morir després de no superar una intervenció cardíaca. Nascut a Anderson (Missouri) l'1 d'octubre del 1940, va estudiar belles arts i es va formar en el còmic underground de finals dels 60 i principis dels 70.

Corben va canalitzar el domini anatòmic mitjançant un estil personal, de grans volums tant en cosos masculins com femenins. Aquesta estètica va funcionar sobretot en còmics de ciència-ficció barrejada amb fantasia heroica en els anomenats còmics per a adults, bàsicament per la combinació de violència i rotunditat eròtica. El seu personatge més popular, i epítom de l'estil Corben, va ser Den, protagonista d'una saga creada el 1973 i que va publicar la revista francesa Métal Hurlant. A Espanya la va publicar l'editorial Toutain, tant en volums independents com de manera seriada a la revista 1984. En una línia similar, va crear Bloodstar a partir d'una història de Robert E. Howard, l'autor de Conan el Bàrbar.

Abans de Den, Corben ja havia començat a fer feina en còmics de terror i publicat a revistes del grup Warren com Creepy i Vampirella. I després, als anys 80, va expandir el seu univers en sèries com Rip in time, que va llançar des de la seva pròpia editorial, Fantagor Press. També va adaptar A boy and his dog, el cicle de relats postapocalíptics de Harlan Ellison.

A més, al llarg de la seva carrera va il·lustrar històries d'Edgar Allan Poe i H.P. Lovecraft i va treballar per a sèries de DC ( Hellblazer), Marvel ( Cage, Ghost rider) i Dark Horse Comics ( Hellboy), entre d'altres. També va ser reconegut amb el Gran Premi d'Angulema.