Mor el director britànic Nicolas Roeg als 90 anys

El cineasta britànic Nicolas Roeg ha mort aquest dissabte als 90 anys, segons han confirmat fonts familiars en diversos mitjans britànics. Roeg, nascut a Londres el 15 d'agost del 1928, va dirigir pel·lícules com l'inquietant 'thriller' 'Amenaça a l'ombra' ('Don't look now', 1973), protagonitzat per Julie Christie i Donald Sutherland, i 'L'home que va caure a la Terra ('The man who tell to Earth', 1976), en què David Bowie interpretava un extraterrestre.

Després d'uns anys com a director de fotografia, Nicolas Roeg va debutar com a realitzador codirigint amb Donald Cammell 'Performance' (1970), un peculiar drama criminal ambient a l'Est End londinenc i protagonitzat per James Fox, Mick Jagger i Anita Pallenberg. Un any més tard va dirigir 'Walkabout'.

La carrera de Roeg es va enlairar amb 'Amenaça a l'ombra', una pel·lícula basada en un conte de Daphne du Maurier i que va esdevenir un títol de culte sobretot entre els aficionats al terror. En una trajectòria més aviat intermitent, Roeg va deixar l'empremta del seu estil en thrillers com 'Contratemps' (1980), amb un repartiment que incloïa Art Garfunkel, Theresa Russell i Harvey Keitel, i 'Eureka' (1983), amb Gene Hackman, Rutger Hauer i novament Theresa Russell, l'actriu amb qui es va casar el 1982 i que també va protagonitzar altres films seus com 'Els genis prefereixen les rosses' ('Insignificance', 1986), 'Ruta 29' (1988) i 'Cold heaven' (1991).

La filmografia de Roeg es completa amb pel·lícules com ara la comèdia familiar 'La maledicció de les bruixes' (1990), protagonitzada per Anjelica Huston, i 'Dues morts' (1995), entre d'altres. Directors com ara Guy Richie, Quentin Tarantino i Danny Boyle han reconegut la influència de Roeg en el seu cinema.