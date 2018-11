Mor el director i productor de cinema valencià Toni Canet

El director, productor i guionista valencià Toni Canet ha mort aquest dimarts, segons han confirmat fonts pròximes a l'Associació Valenciana de Productors Independents. Canet, de 65 anys d'edat, acabava de ser guardonat amb el Premi d'Honor de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), un reconeixement que el cineasta de Llutxent (la Vall d'Albaida) hauria rebut aquest divendres durant la cerimònia dels primers Premis de l'Audiovisual Valencià, que tindrà lloc al Teatre Principal d'Alacant i que pretenia esdevenir un homenatge a una trajectòria "pionera" en l'elaboració de sèries documentals i de ficció.

Entra la filmografia de Canet destaquen pel·lícules com 'La camisa de la serp', 'Les ales de la vida' –que va ser guardonada amb el premi al millor documental a la Seminci de Valladolid–, la sèrie 'Benifotrem' –la primera de producció pròpia realitzada per la televisió valenciana i emesa el 1995– o el seu últim treball, encara no estrenat: 'Calç blanca, negre carbó'.

La cerimònia civil de comiat tindrà lloc demà dimecres al Tanatori Municipal de València.