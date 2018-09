Mor als 91 anys el dramaturg i poeta Guido Ceronetti

El poeta i dramaturg italià Guido Ceronetti, un dels intel·lectuals contemporanis més importants del país, va morir aquest dijous als 91 anys a casa seva a Cetona, a la província de Siena, on s'havia retirat per passar els seus últims anys, segons ha informat l'editorial Adelphi. En els últims anys havia afirmat en diverses ocasions que no tenia por de morir, només de patir, i que preferia que la seva vida acabés mentre reposava tranquil·lament a casa i no en un llit d'hospital. I així ha sigut: Ceronetti ha mort per una broncopneumònia a casa seva, on va viure els seus últims anys en tranquil·litat i dedicant-se al seu amor pels llibres.

Nascut a Torí el 1927, a més de poeta i dramaturg va destacar per ser un excel·lent escriptor, periodista, filòsof, periodista i traductor. De fet, l'editorial Adelphi el descriu com un "genial escriptor i un gran poeta, a més d'un incansable traductor", afegint que "la seva escriptura sempre va ser un himne a la vida". El 1970 va fundar amb la seva dona, Erica Tedeschi, el Teatre dei Sensibili, que a partir del 1985 es va convertir en una companyia d'actors itinerants amb la qual Ceronetti se'n va anar de gira com a actor. "En el teatre, i no del teatre, he viscut com a clandestí amb un bitllet a la butxaca, lliurat pel destí", acostumava a dir, restant importància al seu talent com a actor, tot i que figures de la talla de Luis Buñuel i Federico Fellini van contemplar les seves obres.

Pensador i assagista, va dedicar gran part de la seva vida a estudiar els clàssics, però des d'una mirada crítica i renovadora. Tant en prosa com en vers, sempre es va afanyar per crear i inventar, mogut per una indignació radical, però també pel desig de divertir i entretenir. Entre les seves obres hi ha 'Un viaggio in Italia' (1983), 'Il libro dei Salmi' (1985), 'Per le strade della Vergine' (2016) i 'Per non Dimenticare la memòria' (2016). El setembre passat va publicar 'Messia', mentre que al març va editar 'Regie immaginarie', que recollia els seus apunts sobre mestres com Dostoievski, Txékhov, Zola i Conrad.

El president de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha dit en un comunicat que la mort de Ceronetti "deixa un profund buit en la cultura italiana" i n'ha destacat la "intel·ligència, saviesa i creativitat", a més d'una "mirada crítica i enginyosa ". També l'Ajuntament de Cetona ha lamentat la mort de Ceronetti i ha recordat que fa anys va rebre "la ciutadania meritòria" de la ciutat "pel seu gran compromís cultural i social, promogut amb nombroses activitats també en aquest territori".