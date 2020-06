Mor l'editora Belén Bermejo

L’editora de narrativa i poesia d’Espasa, Belén Bermejo (Madrid, 1969), ha mort per culpa del càncer. Bermejo havia publicat feia poc Microgeografías de Madrid (Plan B), que ella descrivia com “un llibre de fotografies”. En una entrevista a El País explicava que encara li quedaven moltes fotografies per fer perquè la consideressin fotògrafa. Per fer el llibre, l’editora es va passejar moltíssim per la ciutat, tal com li aconsellaven els metges, mentre estava de baixa per culpa del càncer. Els beneficis íntegres del llibre els va destinar al departament d’oncologia de l’Hospital Princesa de Madrid.

L'editora sempre duia un llibre a sobre, es considerava feminista i era una gran aficionada a la fotografia. Avui eren molts els que expressaven el seu condol a través de les xarxes. Bermejo fotografiava sobretot allò que era invisible als ulls de tothom, l'obsessionaven aquells espais abandonats, llocs de trànsit als quals ningú feia cas.

Sense tenir-hi relació, la tristor que sento ara! Les seves paraules i fotografies sempre centrades en la bellesa de les petites coses. M’hagués agradat tenir l’oportunitat de parlar amb ella del seu llibre sobre Madrid, per a mi una joia. En pau descansis, @BelenBermejo. https://t.co/rW97OS0INx — Iris González 🎗 (@irisgonzalezaf) June 27, 2020

Se va Belén Bermejo para siempre. Seguiremos mirando aquellas pequeñas cosas como tú lo hacías. Con tu amor, con tu detalle, con tu cariño. pic.twitter.com/6fzVyhmE1d — Máximo Huerta 🌿 (@maximohuerta) June 27, 2020

En shock por Belén Bermejo.

Esas luces no deberían apagarse así.

Es un puto error.

Hablamos menos veces de las que querría. Suficientes para saber lo increíblemente guay que era, claramente insuficientes ahora que no está.

La recordaré con esto, lo último de lo que hablamos. pic.twitter.com/NPfDNwkgoW — Miqui Otero (@MiquiOtero) June 27, 2020