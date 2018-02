Mor el mestre dels efectes especials espanyol Reyes Abades

260x366 El mestre dels efectes especials espanyol Reyes Abades / EFE El mestre dels efectes especials espanyol Reyes Abades / EFE

El tècnic en efectes especials Reyes Abades ha mort aquest dijous als 69 anys, segons ha informat l'Acadèmia del Cine Espanyol. Abades va guanyar 9 Goya al llarg de més de 35 anys de carrera i està doblement nominat en l'edició que se celebra aquest dissabte, per 'Oro' i per 'Zona hostil'.

Especialista "a fer possible l'impossible", com ell deia, va aprendre la professió amb Manuel Vaquera i va treballar en més de 300 produccions, tant espanyoles com internacionals. També va treballar en publicitat, televisió, parcs temàtics i en grans esdeveniments com els Jocs Olímpics de Barcelona, on va encarregar-se dels efectes especials de les cerimònies d'inauguració i cloenda.

Nascut a Castilblanco (Badajoz) el 1949, va començar a treballar com a supervisor d'efectes especials el 1968 i el 1979 va fundar la seva pròpia empresa. Els seus 9 premis Goya els va guanyar per '¡Ay, Carmela!', 'Beltenebros', 'Días contados', 'El día de la bestia', 'Tierra', 'Buñuel y la mesa del rey Salomón', 'Lobo', 'El laberinto del fauno' i 'Balada triste de trompeta'.

Abades també va guanyar la Medalla d'Extremadura el 2010, la Medalla d'Or al mèrit de les Belles Arts i el premi Ricardo Franco del Festival de Màlaga. Queden pendents d'estrena treballs com 'Tiempo después', 'El reino', 'El hombre que mató a Don Quijote' i 'Memorias del calabozo'.