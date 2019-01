Mor l'estrella de Broadway Carol Channing

L'actriu Carol Channing, coneguda als escenaris de Broadway per muntatges com 'Hello, Dolly!' i 'Els senyors les prefereixen rosses', ha mort aquest dimarts als 97 anys a Califòrnia. Amb set dècades de carrera professional, Channing va ser una estrella de Broadway, on va protagonitzar musicals mítics. Amb la interpretació d''Els senyors les prefereixen rosses' va aconseguir el seu primer èxit, que va anar seguit de 'The vamp' i 'Show girl'.

Channing va saltar a la popularitat amb el paper de Dolly Gallagher Levi a 'Hello, Dolly!' L'actriu va protagonitzar-lo quan es va estrenar, el 1964, i després el va arribar a interpretar més de 5.000 vegades. Amb aquest paper va aconseguir un premi Tony, mentre que el 1968 va ser nominada a l'Oscar per 'Millie, una noia moderna', amb la qual va obtenir un Globus d'Or. El 2002 va publicar una autobiografia, 'Just lucky I guess', i més endavant va participar en una pel·lícula documental sobre la seva vida i la seva carrera, 'Larger than life'.