Mor el fadista Carlos do Carmo als 81 anys

El fadista Carlos do Carmo, el primer portuguès a rebre un Grammy i l'intèrpret d'alguns dels clàssics de la cançó portuguesa com Lisboa, menina e moça, Fado da saudade o Us putos, ha mort el primer dia de l'any en un hospital de Lisboa a conseqüència d'un aneurisma, segons EFE. Tenia 81 anys. Amb més de 50 anys de carrera, era considerada la veu masculina per antonomàsia del fado, només a l'ombra d'Amália Rodrigues. Dilluns Portugal farà dol nacional per un dels seus grans artistes. Deixa un disc a punt d'estrena, que ja serà pòstum, E ainda..., enregistrat els últims tres anys i en què interpretava poemes de Herberto Helder, José Saramago o Sophia de Mello Breyne.

Nascut el 1939 a Lisboa, Carlos do Carmo era un dels fadistes més reconeguts arreu del món i el 2014 va ser guardonat amb un Grammy Llatí pels seus 50 anys de carrera. Fill d'una de les principals reines del fado, Lucília do Carmo, Carlos va llançar el 1963 un disc senzill anomenat Loucura, que el va consagrar a la música i li va obrir les portes a escala internacional.

Al morir el pare va passar a regentar un local on va començar a actuar. Va imprimir els seus gustos a la cançó tradicional portuguesa, amb referències a la bossa nova i l'estil dels seus cantants favorits, com Frank Sinatra o Jacques Brel. Amb la Revolució dels Clavells el 1974 i la democràcia, Carlos do Carmo es va convertir en el màxim exponent del fado novo.

El cantant va actuar en escenaris com l'Olympia de París, l'Alter Oper de Frankfurt o el Royal Albert Hall, a Londres, amb cançons que en molts casos eren interpretacions de lletres d'escriptors portuguesos, com Vasco Grasa Moura, Manuel Alegre, José Saramago o Antonio Lobo Antunes.

Després de mig segle de carrera, Do Carmo es va acomiadar dels escenaris el novembre del 2019 amb dos concerts als coliseus de Lisboa i Porto.