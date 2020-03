Mor als 91 anys l'historiador i pedagog Jordi Monés i Pujol-Busquets

Jordi Monés i Pujol-Busquets, que va dedicar tota la seva energia a la recerca i producció historiogràfica sobre l'educació i l'escola catalana, ha mort als 91 anys. Pioner de la història de l'educació als Països Catalans i a Espanya, Monés va ser fundador l'any 1983 de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana i va rebre la Creu de Sant Jordi a principis de març d'aquest any. De formació autodidacta, va publicar més de 40 llibres –en solitari o amb altres especialistes– i va escriure nombrosos articles en revistes d'àmbit general o especialitzades com Perspectiva escolar, L'Avenç, Presència o Educació i Història.

Monés va participar activament en la resistència cultural antifranquista. En plena dictadura, la primavera del 1968 va presidir el comitè organitzador dels actes d'homenatge a Pompeu Fabra, que va morir a l'exili el 1940. A l'acte hi van participar des de Manolo Sacristán fins a Salvador Espriu, passant per Pere Quart. Monés va ser també l'impulsor del seminari d'història de l'ensenyament, grup de Barcelona, que va impulsar les Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, origen de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. Molt vinculat a la seva ciutat, Badalona, va presidir el centre excursionista de la ciutat, la delegació de Joventuts Musicals el 1963 –que va ser clausurada per la dictadura aquell mateix any per unes conferències sobre cultura catalana– i el 1960 va fundar el primer cineclub de Badalona.

"Ha mort el badaloní Jordi Monés i Pujol-Busquets. Em sap molt de greu. Li havíem concedit la Creu de Sant Jordi enguany. Em consta que li feia molta il·lusió", ha piulat el president de la Generalitat, Quim Torra. "Deixa un treball i uns estudis formidables. El meu condol als seus familiars i amics, i a tot Badalona", ha afegit el president de la Generalitat al seu compte de Twitter.

Més d'una quarantena d'obres