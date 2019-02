Mor l'il·lustrador Tomi Ungerer als 87 anys

260x366 Tomi Ungerer, el 2015 / VIQUIPÈDIA Tomi Ungerer, el 2015 / VIQUIPÈDIA

Autor de nombrosos àlbums infantils, entre els quals hi ha 'Els tres bandits', 'On és la meva sabata?', 'Emili', 'Allumette', 'Rufus. El rat-penat apassionat pels colors' i 'Fer amics' -tots ells disponibles en català a Kalandraka-, Tomi Ungerer ha estat un dels grans artífexs de la il·lustració per a nens i nenes. Entre els nombrosos premis que va rebre al llarg de la seva prolífica trajectòria destaca el Hans Christian Andersen -l'equivalent al Nobel en literatura infantil i juvenil-. "Estic convençut que la creativitat neix a partir de traumes -deia-. Mai no he tingut por d'espantar les criatures amb els meus dibuixos ni textos". A 'Hombre luna' (Zorro rojo), que va publicar en francès el 1967, un selenita arribava a la terra ple de curiositat que de seguida es convertia en angúnia, perquè els humans el veien com un invasor.

651x366 Imatge de 'Hombre luna', àlbum del 1967 Imatge de 'Hombre luna', àlbum del 1967

Ungerer ha mort a l'edat de 87 anys a Irlanda, país on vivia des de fa quatre dècades, però havia nascut a Estrasburg el 1931. "Parlo el francès amb accent alemany i l'alemany amb accent francès", havia explicat en diverses entrevistes. després de passar una temporada a Lapònia el 1951 i d'enrolar-se un any després, amb els meharistes per controlar els territoris del Sàhara a l'època de l'Algèria francesa, Ungerer va passar llargues temporades en diversos països europeus -entre els quals hi havia Islàndia, Noruega, Grècia i Iugoslàvia- abans d'instal·lar-se a Nova York. "Hi vaig arribar amb una carpeta plena de dibuixos i seixanta dòlars", recordava.

Reaccionar contra la hipocresia

Va publicar en mitjans tan importants com 'The New Yorker', 'Esquire', 'Life Show' o 'Fortune'. Ja en el cim de la seva carrera durant els anys 60 gràcies a llibres com 'Els tres bandits' i 'Las aventuras de la familia Melops' (disponible en castellà a Anaya), Ungerer va plasmar en la seva obra la seva reacció contra la hipocresia i la superficialitat de la societat americana. A finals de la dècada va escandalitzar el món anglosaxó quan va publicar el llibre eròtic 'Fornicon', que aprofundia en la mecanització de la sexualitat'.

Es va mudar a una granja al Canadà i al final de la dècada dels 70 es va traslladar a Irlanda amb la família. La seva producció, que abasta 40 anys de creació, es calcula entre 30.000 i 40.000 treballs de diferents estils, i més de 120 llibres. Ungerer no va escatimar en l'ús de tot tipus de tècniques i gèneres artístics, des de la pintura, al collage i a l'escriptura.

El 2016 Estrasburg va inaugurar un museu consagrat a la seva obra, amb més de 10.000 dibuixos, escultures i joguines. "Si el paradís existís, seria una biblioteca", assegurava l'autor.