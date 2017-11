Mor als 92 anys l'arquitecte Josep Martorell, soci d'Oriol Bohigas al despatx MBM

L'arquitecte Josep Martorell, soci fundador del despatx MBM (Martorell Bohigas Mackay), ha mort aquest dimarts als 92 anys, segons ha pogut saber l'ARA.

La trajectòria de Josep Martorell arrenca l'any 1951, quan va obtenir el títol d'arquitecte a l'ETSAB i es va associar amb Oriol Bohigas. Tots dos van ser uns dels fundadors del Grup R, integrat per una sèrie de despatxos que volien recuperar en ple franquisme l'esperit estètic i social de l'arquitectura moderna que havia quedat estroncada amb la Guerra Civil. El despatx va créixer l'any 1962 amb la incorporació de David Mackay (1933-2014). "Hem jugat a l'absoluta confiança mútua. Mai no ens hem passat comptes del que feia o deixava de fer cadascun de nosaltres, i del temps que cadascun dedicava a l'estudi", deia Martorell el 2001 coincidint amb el 50è aniversari del despatx, artífex de projectes com els habitatges de l'avinguda Meridiana, la Vila Olímpica, el Museu del Disseny, les noves oficines de RBA a la Diagonal, el Palau Nou de la Rambla, l'ampliació d'El Corte Inglés de la plaça Catalunya i de Francesc Macià, la comissaria de Mossos d'Esquadra de la plaça Espanya, l'estació de metro de Liceu i els habitatges de la UGT a la rambla del Raval.

Josep Martorell era fill del pedagog Artur Martorell i Bisbal i germà del director de coral, pedagog i catedràtic Oriol Martorell i Codina. La cerimònia de comiat se celebrarà dijous a l'església de Sant Ildefons de Barcelona a les 20.00 h.

A més d'arquitecte, Josep Martorell va col·laborar en revistes i diaris com 'Serra d’Or', 'Cuadernos de Arquitectura', 'Arquitectura', 'Revista Nacional de Arquitectura', 'Hogar y Arquitectura', 'Hogares Modernos' i 'Arquitecturas Bis'. Entre els guardons que va rebre hi ha la Medalla d’Or al Mèrit Artístic de la Ciutat de Barcelona (1997) i l'any 2010 va ser elegit Acadèmic d'Honor per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

El pensament de Josep Martorell va quedar recollit en els dos volums del llibre 'Vet aquí el que penso' (Viena), on va expressar les seves preocupacions cíviques, polítiques i urbanístiques -va participar a la Caputxinada-, i també va ser un dels autors del llibre 'La immigració a Catalunya' (Edició de Materials, 1968).