Mor el llegendari pianista de jazz nord-americà McCoy Tyner

El llegendari pianista de jazz nord-americà McCoy Tyner va morir divendres a l'edat de 81 anys, segons va comunicar ahir la seva família. Tyner està considerat un dels pianistes més importants i influents de la seva generació, en la línia de Herbie Hancock, Bill Evans o Chick Corea, i va tocar sobretot amb els saxofonistes Benny Golson i John Coltrane. Ha estat l'últim membre en morir del mític quartet de Coltrane. Amb aquest quartet va enregistrar àlbums que han fet història, com ara A Love Supreme i My favorite things. Al final de la seva vida va desenvolupar una carrera de pianista solista. En el seu Facebook havia escrit: "Per a mi, la vida i la música són el mateix, jo toco el que visc".

Alfred McCoy Tyner va néixer a Filadèlfia el 1938 i va començar a anar a classes de piano als 13 anys. Va debutar amb el grup Jazztet, dirigit per Benny Golson i Art Farmer, i el 1960 va integrar el quartet de Coltrane, amb el qual desenvoluparia el gruix de la seva carrera.

Les reaccions per aquesta pèrdua no s'han fet esperar a les xarxes, amb múltiples missatges de condol, com el del guitarrista John Mclaughlin.

Goodbye to the legendary McCoy Tyner of the equally legendary John Coltrane Quartet. Words fail to express my sense of loss at his leaving. In McCoy I discovered a musician who opened doors to musical freedom: a true genius.

