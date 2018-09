Mor el músic nord-americà Marty Balin

El músic nord-americà Marty Balin, membre fundador i vocalista del grup de rock psicodèlic Jefferson Airplane, Marty Balin, va morir dijous als 76 anys, segons ha confirmat la seva família. Guitarrista i guanyador d’un Grammy per la seva trajectòria, va morir al costat de la seva esposa, Susan Joy Balin, per causes que no han sigut revelades. "El Marty i jo compartim l’amor més profund, sovint li dèiem Nirvana. Però en realitat tots vam ser tocats pel seu amor. La seva presència estarà amb nosaltres per sempre", ha destacat Susan Joy Balin.

Balin va néixer el 30 de gener del 1942 a Cincinnati (Ohio) i quan tenia vint anys va fundar Jefferson Airplane, una de les bandes més emblemàtiques de rock psicodèlic dels anys 60. El 1965 la banda va obtenir força èxit amb el seu segon disc, ‘Surrealistic pillow’ (1967), sobretot amb cançons com ‘Whitte rabbit’ i ‘Somebody to love’. Balin va abandonar el grup el 1978 i va iniciar la seva carrera en solitari el 1981. El guitarrista va participar en una gira de retrobament de la banda el 1989.