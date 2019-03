Mor el periodista víctima d'un atemptat que va abraçar la causa dels seus botxins

El 30 de desembre del 1980, una bomba que va esclatar a la Gran Vía madrilenya va destrossar les cames d’un periodista del diari 'Pueblo', José Antonio Gurriarán. Els autors de l’atemptat no eren etarres, sinó terroristes armenis. Gurriarán ni tan sols sabia on situar Armènia al mapa, però el seu instint periodístic el va fer informar-se sobre la causa armènia: la tràgica història del país, les matances massives perpetrades pels turcs a principis de segle, la lluita pel reconeixement del genocidi del poble armeni... Al final, Gurriarán va arribar a una conclusió que pot semblar insòlita: no compartia els mètodes, però sí la causa d’aquells homes que l’havien deixat paralític. Com a bon periodista, va intentar conèixer de primera mà la versió dels fets dels terroristes. El periodista va recollir la seva experiència al llibre 'La bomba'.

Quan el director francès Robert Guédiguian, d’origen armeni, va assistir a una xerrada en què Gurriarán va explicar la seva experiència, va saber que havia trobat la història per a la seva següent pel·lícula, 'Historia de locos'. Gurriarán va acabar convertint-se en el gran advocat de la causa armènia a Espanya i liderava el moviment perquè Espanya reconegui el genocidi armeni.

És autor de llibres com '¿Caerá Allende?' (1973), 'Evasión. El Papillón español' (1974), 'Chile: el ocaso del general' (1989), la guia 'Lisboa, una ciudad inolvidable' (1998), 'El Rey en Estoril' (2000) i 'Armenios' (2008).