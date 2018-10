Mor el pintor Eduardo Arroyo, exponent de la nova figuració espanyola

260x366 'España te miró', d'Arroyo, al Reina Sofia / MUSEU REINA SOFIA 'España te miró', d'Arroyo, al Reina Sofia / MUSEU REINA SOFIA

El pintor Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) ha mort a Madrid als 81 anys. Estava considerat un dels grans exponents de la nova figuració espanyola i vinculat al 'pop art'. El 1982 va ser guardonat amb el Premio Nacional d'arts plàstiques com a reconeixement a una trajectòria internacional però marginada al seu país. Aquell any el Pompidou li dedicava una retrospectiva. Fins a la dècada dels 80 la seva obra no es va valorar a Espanya i va començar a penjar dels principals museus del país, com a conseqüència del seu exili voluntari a França el 1958 per motius polítics. S'hi va quedar dues dècades, fins a l'arribada de la democràcia.

'Los cuatro dictadores' d'Arroyo

Va ser a París, amb 20 anys, on concretaria la seva vocació pictòrica més enllà de la literària, que ha seguit practicant. Arroyo representa el lligam amb els pintors de les avantguardes dels anys 30, a les quals va criticar perquè considerava que s'havien integrat al sistema. Era crític amb figures com Duchamp i fins i tot Miró. A 'Espagne je te vois' i 'España te miro el culo' s'inspira amb 'La masia' però converteix l'hort en un camp d'extermini. També va reinterpretar 'Las Meninas' de Velázquez. Ell va decantar-se per la figuració narrativa quan a Europa dominava l'art abstracte perquè li permetia ser més nítidament crític amb la situació política, i després es va anar acostant al 'pop art'.

Als anys 60 ja vivia de la pintura, amb obres com la denúncia del totalitarisme d''Els quatre dictadors' (Hitler, Mussolini, Franco i Salazar), que li va merèixer crítiques del govern espanyol i el veto d'algunes exposicions a Espanya. En aquella època se centra en descriure la violència que imperava a Espanya. La seva obra reinterpreta els tòpics espanyols dotant-los d'una mirada crítica, radical, surrealista.

De fet, encara el 1974 el van detenir i expulsar del país i li van retirar el passaport espanyol. El 1976 torna definitivament. A partir d'aquella època un dels seus motius són els exiliats i el retorn a casa, un lloc ja irreconeixible, amb obres com 'Feliz quien como Ulises ha hecho un largo viaje, I y II'. Apareixen els neons i els gratacels i els perills de la ciutat.

Les seves obres es troben, sobretot, al Museu Reina Sofia, però també al Macba i l'IVAM, i en ciutats com París, Milà, Roma, Venècia, Madrid, Nova York, Berlín i Munic. A més de pintor, va ser dibuixant, gravador, escultor i escenògraf. El 2000 rep la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts.