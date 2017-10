Mor la pintora Isabel Quintanilla als 79 anys, un dels exponents dels Realistes de Madrid

260x366 Isabel Quintanilla a l'exposició 'Realistas de Madrid' del Museu Thyssen-Bornemisza / Museu Thyssen-Bornemisza Isabel Quintanilla a l'exposició 'Realistas de Madrid' del Museu Thyssen-Bornemisza / Museu Thyssen-Bornemisza

La pintora Isabel Quintanilla, un dels grans exponents dels artistes coneguts com els Realistes de Madrid, va morir dilluns a Brunete (Madrid) als 79 anys, segons ha anunciat el Museu Thyssen amb un comunicat. L'artista va formar part de l'exposició que el museu va dedicar a aquest grup. Segons Guillermo Solana, el director de la institució i comissari de l'exposició, juntament amb María López, en l'obra de Quintanilla dels anys 60 i 70 "hi ha un rigor sense concessions".

"La Maribel va ser el gran descobriment de l'exposició per a molts visitants", diu també Solana, que qualifica de "radical" el compromís que l'artista va tenir amb la seva pròpia obra. "Un got de Duralex a l'ampit d'una finestra o un tros de paret pintats per ella tenen una serenitat i una veritat inoblidables", subratlla.

Isabel Quintanilla va néixer a Madrid i va ingressar a l'Escola Superior de Belles Arts. Sis anys després va finalitzar els estudis, i durant aquests anys va conèixer el pintor Antonio López i el seu cosí, l'escultor Francisco López Hernández, amb qui es va casar als anys 60. López Hernández va morir al gener als 84 anys.

El funeral en memòria d'Isabel Quintanilla se celebrarà el 3 de novembre a la parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora, a Brunete.