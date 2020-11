Mor el poeta Alberto Szpunberg als 80 anys

El poeta i periodista argentí Alberto Szpunberg, autor de poemaris com Su fuego en la tibieza, ha mort aquest divendres a Barcelona als 80 anys. Així ho ha confirmat la seva filla, la dramaturga Victoria Szpunberg.

Me despierto temprano, sobresaltada, aún no me lo creo. Ayer te fuiste, y cómo vamos a extrañarte.

Los diarios en Argentina dicen que fuiste un gran poeta.

Para mí, un padre extraordinario.

Y un Zeide aún mejor, si cabe.