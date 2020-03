Mor el poeta i teòleg nicarauenc Ernesto Cardenal

El poeta i teòleg Ernesto Cardenal va morir diumenge a Nicaragua a l'edat de 95 anys, després d'estar ingressat a l'hospital durant quatre dies per problemes respiratoris. Va néixer a la ciutat nicaragüenca de Granada el 20 de gener del 1925 i va desenvolupar una extensa carrera com a sacerdot i escriptor. Cardenal està considerat un dels poetes més importants de l'Amèrica Llatina, cosa que li va fer guanyar el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana el 2012.

D'altra banda, Cardenal va destacar també per promoure la teologia de l'alliberament a l'Amèrica Llatina. El papa Joan Pau II el va expulsar per sandinista, però el papa Francesc el va rehabilitar fa un any, quan el poeta ja estava malalt. L'escriptor va arribar a ser ministre de Cultura (1979-1987) quan va triomfar la Revolució Sandinista contra la dictadura de Somoza. Fins al final de la seva vida va defensar la revolució, que considerava una manera de servir Déu.

Descendent d'una família acomodada, Cardenal va estudiar literatura a Managua i després a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i a Nova York. De jove va viatjar per Espanya, Suïssa i Itàlia abans de tornar al seu país per participar en la revolució del 1954 contra Somoza. Quan va fracassar l'intent d'enderrocar el dictador, va tornar als Estats Units, on va estar en una abadia durant dos anys, abans de tornar a col·laborar amb el Front Sandinista d'Alliberament Nacional per enderrocar el règim de Somoza. Cardenal va abandonar finalment el FSLN el 1994 en desacord amb la direcció autoritària del president Daniel Ortega, tot i que seguia mantenint les seves opinions esquerranes.

De la seva obra poètica destaca El Evangelio de Solentiname, en què recull l'experiència vital que va suposar per a ell instal·lar-se a les illes Solentiname, al llac Nicaragua, on després de ser ordenat sacerdot el 1965 va fundar una comunitat monàstica seguint la teologia de l'alliberament. A Solentiname és on serà enterrat aquest dissabte, segons ha recollit la premsa de Nicaragua. També sobresurten altres títols seus com ara Salmos i Epigramas, o bé l'últim volum de poesia, Hijos de las estrellas (2019). Ernesto Cardenal va ser nominat quatre vegades per al premi Nobel de literatura i va ser distingit amb guardons com ara el Premi Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda el 2009 i el Premi Mario Benedetti de la Fundació Benedetti de l'Uruguai (2018), i era doctor honoris causa per la Universitat de Huelva (2012).