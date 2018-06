Mor a trets el polèmic raper XXXTentacion

El raper nord-americà XXXTentacion (el seu nom real era Jansen Dwayne Onfroy) va morir ahir dilluns, després de rebre diferents trets, quan sortia d'una botiga de motocicletes i anava cap al seu cotxe, a Deerfield Beach, al nord de Miami, segons ha informat la policia.

El raper va ser traslladat a l'hospital, on va morir poc després. Els dos sospitosos del crim van fugir en una camioneta de color fosc. La policia sospita que es podria tractar d'un robatori. El cantant estava sent investigat per violència domèstica després de ser acusat d'agredir la seva parella, que estava embarassada. El raper sempre havia negat aquestes acusacions. XXXTentacion va debutar el 2017 amb l'àlbum '17' i el març passat va llançar el seu segon títol, '?', amb el qual va encapçalar la llista Billboard 200, on també va aconseguir col·locar les seves cançons 'Sad' i 'Changes'.

L'artista va començar a escriure cançons després de sortir d'un centre correccional juvenil i va publicar la seva primera cançó, 'News/Flock'. La seva música era força obscura i sovint parlava de les seves depressions i els seus problemes amb la policia. Les seves cançons ja no es poden trobar a Spotify perquè la plataforma va decidir no incloure-hi els artistes que han comès algun acte violent o "odiós".