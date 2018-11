Mor el trompetista i músic de jazz Roy Hargrove

El trompetista de jazz nord-americà Roy Hargrove ha mort aquest divendres a Nova York als 49 anys. Considerat un dels grans músics de la seva generació, Hargrove tenia previst actuar avui a l'església de Bethany, a Nova Jersey, en el TD James Moody Jazz Festival. Nascut a Waco, a Texas, el trompetista havia actuat amb grans noms de la música com Herbie Hancock, Erykah Badu, D'Angelo i John Mayer. Wynton Marsalis, conegut per fusionar el bebop amb influències del hip-hop i el rhythm and blues, va ser el seu mentor.

Hargrove va estudiar a l'Escola de Música de Berklee, a Boston, i després es va traslladar a Nova York. Allà va guanyar el seu primer Grammy el 1998 amb la banda afrocubana Crisol pel seu disc 'Habana'. Hargrove havia fundat la banda després de conèixer a Cuba el pianista Chucho Valdés, que el va impressionar i el va impulsar a crear un grup. Quatre anys més tard va obtenir un segon Grammy per 'Directions in Music: Live at Massey Hall'.