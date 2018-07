Mors als 78 anys Robby Müller, el director de fotografia de Wim Wenders, Jim Jarmusch i Lars von Trier

El director de fotografia Robby Müller, conegut pels seus treballs amb cineastes com Wim Wenders, Jim Jarmusch i Lars von Trier, ha mort aquest dimecres als 78 anys al seu domicili d'Àmsterdam, víctima de la demència vascular que patia des de fa anys i que li havien pres la parla i la mobilitat.

Format a la l'acàdemia del cinema holandesa, Robby Müller va ser l'aprenent i assistent de càmera de Gerard Vandenberg i es va graduar com a director de fotografia amb curtmetratges, un dels quals, 'Alabama (2000 Light Years)' era de Wim Wenders, que aleshores també estudiava. Després, va debutar com a director de fotografia d'un llargmetratge amb la primera pel·lícula de Wenders, 'Summer in the city', i van culminar la seva relació amb la mítica 'París, Texas', que va ser reconeguda amb la Palma d'Or del festival de Canes.

Un altre dels cineastes més rellevants en la carrera de Müller és Jim Jarmusch: van treballar plegats a 'Bajo el peso de la ley', 'Mystery Train', 'Dead Man' , 'Ghost Dog: El camino del samurai' i 'Coffee and cigarretes'. També ho va ser Lars von Trier, per a qui va fer la fotografia de 'Rompiendo las olas' i 'Bailando en la oscuridad'.

Robby Müller estava considerat com un dels grans directors de fotografia a nivell a europeu. Als Estats Units va treballar en el clàssic de cinema punk 'Repo Man', d'Alex Cox, i en algunes pel·lícules dels anys 70 de Peter Peter Bogdanovich: 'Saint Jack' i 'They all laughed'.