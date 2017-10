Mort la trapezista Pinito del Oro als 86 anys

260x366 La trapezista Pinito del Oro l'any 1968 / EFE La trapezista Pinito del Oro l'any 1968 / EFE

La trapezista María Cristina del Pino Segura, coneguda com a Pinito del Oro, ha mort aquest dijous a Las Palmas de Gran Canaria, segons han informat a Efe fonts pròximes a la família. La trapezista va néixer a Las Palmas el 6 de novembre del 1931 dins d'una família circense; el seu pare tenia un circ en el qual treballaven els onze germans de Pinito del Oro.

María Cristina del Pino es va estrenar com a filferrista als 12 anys, i el pare va començar a entrenar-la com a trapezista. L'any 1950 va debutar a Nova York amb el circ nord-americà Ringling Bros, amb el qual va fer una gira pels Estats Units. Van començar a anomenar-la 'la Shirley Temple del trapezi', però finalment va decidir adoptar el nom artístic de Pinito del Oro. Després de la presentació a Nova York, l'atreviment dels seus exercicis va cridar l'atenció dins el món del circ, i el cineasta Cecil B. de Mille la va contractar per a la pel·lícula 'L'espectacle més gran del món' (1952).

L'any 1961, després de patir diversos accidents, es va retirar del trapezi. Tanmateix, el 1968 va reaparèixer a Madrid amb el Circo Price. En una gira va patir una nova caiguda a Laredo (Cantàbria), i tot i que va fer alguna actuació esporàdica, va deixar el trapezi definitivament el 17 d'abril del 1970 amb el Circo Price a Madrid.

Pinito del Oro, premi espanyol de circ l'any 1990, va rebre nombrosos premis internacionals, i també va fer carrera literària. Va publicar llibres com 'La víspera', 'El italiano' i 'Nacida para el circo', i va ser finalista als premis Blasco Ibáñez i Ciutat d'Oviedo.