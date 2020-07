La Mostra de Venècia deixa de ser el trampolí de Hollywood per als Oscars

La incertesa total que provoca la pandèmia de covid-19 en el món del cinema no només està afectant el calendari d'estrenes, sinó les programacions dels festivals. El de Venècia, el primer de sèrie A que se celebrarà de forma presencial després del confinament, ha anunciat aquest dimarts una programació que ha vist caure significativament la presència de grans estrelles i de títols estratègics de la carrera de l'Oscar. Enguany, les úniques pel·lícules amb el recolzament d'un estudi de Hollywood que es veuran al festival italià seran The world to come, un western dramàtic de Mona Fastvold ambientat a mitjans del segle XIX amb Casey Affleck i Vanessa Kirby, i Nomadland, la nova road movie de la directora de l'aclamada The rider. Res a veure amb l'edició del 2019, que va reunir pel·lícules com Joker, Història d'un matrimoni i L'oficial i l'espia, i que en la nòmina d'estrelles va comptar amb Johnny Depp, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson i Brad Pitt. Potser influeix, a més del covid, la llunyania en el temps dels Oscars, que enguany se celebraran el 25 d'abril.

En la competició del festival abunda el cinema de perfil més autoral, amb noms venerats com el de l'israelià Amos Gitai, que torna a Venècia amb Laila in Haifa, i el japonès Kiyoshi Kurosawa, que hi presentarà la seva incursió en el cinema d'espies, Wife of a spy. També lluitaran pel Lleó d'Or el veterà director rus Andrei Kontxalovski ( Dear comrades), l'iranià Majid Majidi ( Sun child) i l'hongarès Kornel Mundruczo, que després de triomfar a Sitges amb Jupiter's moon presentarà la seva primera pel·lícula en anglès, Pieces of a woman, amb Shia LaBeouf i Vanessa Kirby. El cinema italià aportarà el drama rodat a Síria Notturno, de Gianfranco Rosi; Le sorelle Macaluso, de la directora teatral Emma Dante, i, fora de competició, un curt d'Alice Rohrwacher, la directora de Llàtzer feliç.

També fora de competició, el drama de Roger Michell The duke, amb Helen Mirren i Jim Broadbent, i una nova comèdia absurda de Quentin Dupieux, Mandibules. Un dels apartats més atractius de la programació és el de documentals, que inclou Sportin’ life, d'Abel Ferrara, que el director d' El funeral va filmar durant el confinament; Crazy, not insane, d'Alex Gibney, sobre la psicologia dels assassins; Salvatore. Shoemaker of dreams, de Luca Guadagnino, sobre el dissenyador de sabates Salvatore Ferragamo, i el nou documental de Frederick Wiseman, City Hall, que aborda el funcionament de l'Ajuntament de Boston. La presència espanyola queda reduïda al primer episodi de la sèrie de la HBO 30 monedas, d'Álex de la Iglesia, i el debut com a director de llargs de Pedro Collantes, El arte de volver, amb Macarena García i Ingrid García-Jonsson.