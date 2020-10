Els hereus de Muñoz Ramonet reclamen ara que els retornin totes les obres requisades

La batalla judicial pel llegat de l'empresari Muñoz Ramonet segueix: ara els hereus asseguren, en un comunicat fet públic aquest dijous, que les 474 obres d'art que la Guàrdia Civil els va requisar al febrer i al març, en el marc del litigi que mantenen amb l'Ajuntament de Barcelona, no pertanyen al llegat de l'empresari i reclamen que els siguin retornades. Precisament quan l'Ajuntament de Barcelona va fer pública la recuperació de les obres va admetre que n'hi hauria que no formen part del llegat; per això era important haver trobat els inventaris, segons els advocats del consistori.

Els familiars de Muñoz Ramonet han presentat un recurs contra l'entrada i el registre judicial. "No existeix cap resolució judicial que determini que les obres intervingudes per la Guàrdia Civil formen part del llegat atorgat per D. Julio Muñoz Ramonet", es pot llegir en el comunicat, i també critiquen que l'Ajuntament de Barcelona va comunicar la informació "de forma precipitada i errònia". "Les obres requisades per la Guàrdia Civil al febrer i al març no estaven ocultes ni amagades –diu també l'escrit–. Estaven dipositades a Espanya en dos magatzems especialitzats, a nom de societats familiars i en els seus domicilis particulars. Res estava amagat i tot pertany a la intimitat familiar que l'Ajuntament no ha respectat". La família insisteix que "la pràctica totalitat del llegat" es va lliurar judicialment el 2013 tret de les obres incloses en un inventari que la fundació no havia identificat en la seva demanda. Subratllen que el contingut d'aquest inventari del 1971 s'havia determinat judicialment el 2018 i que s'ha confirmat enguany.

En el comunicat els hereus també expliquen que, en paral·lel a tot el que han retornat, van ser obligats a pagar 3.083.654 euros després que perits especialitzats valoressin la col·lecció i que aquesta quantitat està dipositada judicialment i a disposició de la Fundació Muñoz Ramonet des de fa mesos.